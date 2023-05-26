В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов с 1 июня 2023 года Фото: Татьяна Коркина

Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк в пятницу, 26 мая, рассказала, что в стране будет возобновлен прием заявлений на выдачу биометрических заграничных паспортов сроком на десять лет. По ее словам, это произойдет с 1 июня 2023 года.

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", - заявила представитель МВД РФ.

Она уточнила, что с соответствующим заявлением можно будет обратиться в территориальный орган МВД РФ, МФЦ или оформить его через портал Госуслуг.

Сайт KP.RU писал о временной приостановке приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения. Соответствующая информация появилась 2 февраля 2023 года на портале Госуслуг. Тогда эксперты предполагали, что выдачу биометрических заграничных паспортов могут восстановить через месяц после обновления техники.

В марте в Гознаке сообщили, что в России был возобновлен выпуск биометрических заграничных паспортов. Однако ведомство подчеркивало, что идет изготовление таких документов по уже полученным заявкам, и говорить об их производстве в обычном режиме пока что рано.