В России возобновлен выпуск биометрических загранпаспортов на 10 лет Фото: Татьяна Коркина

В России был возобновлен выпуск биометрических заграничных паспортов сроком на десять лет. Соответствующую информацию «Известиям» подтвердили в Гознаке в пятницу, 10 марта.

Ранее говорилось о том, что выдача биометрических заграничных паспортов возобновилась и ведется в стандартном режиме, но уточнялось, что учитывая скопившиеся заявки на их получение срок может увеличиться.

В Гознаке также добавили, что в настоящее время ведомство изготавливает загранпаспорта нового образца по уже полученным заявкам, говорить об их производстве в обычном режиме пока что рано.

Напомним, 2 февраля 2023 года на портале Госуслуг появилось сообщение о том, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем временно был приостановлен. Как писал сайт KP.RU, эксперты заявили, что выдачу биометрических заграничных паспортов могут восстановить через месяц после обновления техники. Так адвокат Андрей Некрасов указал на нехватку чипов, которые необходимы для такого типа паспортов.