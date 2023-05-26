Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 мая, прервал встречу с членами организации «Деловая Россия». Сделал он это ради того, чтобы поговорить по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

«Это был разговор с президентом Бразилии. С его разрешения хочу передать всем участникам сегодняшней встречи и вообще всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания успехов и благополучия в бизнесе», - пояснил российский лидер, вернувшись на мероприятие.

Путин ранее уже общался по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. В декабре прошлого года российский лидер поздравил его с победой на выборах главы государства.

Тогда политики также выразили уверенность в дальнейшем стратегическом партнерстве России и Бразилии по всем направлениям и сотрудничестве на международной арене, в том числе в рамках БРИКС. Кроме того, главы государств договорились продолжать личные контакты.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Министерства иностранных дел Бразилии Мауру Виейра обратился к странам Запада, призвав их отказаться от политики односторонних санкций в отношении России.