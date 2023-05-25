МИД Бразилии: санкции Запада против России только усиливают конфронтацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Бразилии Мауру Виейра обратился к странам Запада, призвав их избегать «отмены», и отказаться от политики односторонних санкций, так как они никак не помогают переговорному процессу. Об этом Виейра заявил во время выступления в парламенте.

«Мы предостерегаем о рисках "отмены" России и односторонних санкций, которые никак не помогают построению переговорного процесса», - говорит министр.

Виейра также подчеркнул, что повальные санкции против России привели к обратному эффекту - они только усилили конфронтацию, нарастили напряжение как между Москвой и Западом, так и между странами, которые изначально начали «отменять» РФ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Бразилия предложила странам БРИКС отказаться от использования доллара, и перейти на собственную, единую валюту. Использование доллара названо нежелательным как раз из-за санкционной политики США.