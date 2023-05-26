Эксперт рассказал о самых популярных туристических направлениях у россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего в 2023 году россияне бронировали путевки на Мальдивские острова. Популярность этого направления выросла почти в три раза. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт по туризму Тариел Гажиенко.

На портале «ФАН» эксперты по туризму рассказали о том, где собираются отдыхать россияне летом. Лидируют в этом списке Санкт-Петербург, Сочи, Анапа, Москва и Казань. Все эти города традиционно пользуются большим спросом, но сейчас люди часто ищут и необычные направления.

Например, наблюдается и рост популярности приключенческого туризма. На портале «360» привели слова эксперта по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, который сообщил о росте популярности Дагестана у туристов на 44%.

При этом больше туристов, порождают больше необычных обращений к страховщикам. «Известия» рассказали о некоторых из них. Люди за последнее время жаловались на нападение свиньи, на упавшую на ногу могильную плиту и сломанный о банан зуб.

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Благодаря этому турпоток растет, даже несмотря на санкции. Наплевав на проблемы с логистикой, только в Италию весной летало по 1500 человек в неделю, а в летний период это количество вырастет до 2000-2500 человек (подробнее)