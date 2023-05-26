Польша намерена запретить движение через границу российских и белорусских грузовиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша планирует закрыть границу для фур, зарегистрированных в Белоруссии и России. Соответствующий проект постановления был внесен министерством внутренних дел и администрации республики.

«Учитывая необходимость обеспечения общественной безопасности, необходимо в кратчайшие сроки приостановить грузовое пограничное движение в пунктах пересечения границы с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, зарегистрированных на территории Республики Беларусь и Российской Федерации», - цитирует документ Wprost Biznes.

По данным издания, в случае принятия такого проекта постановления, он может стать ответом на недавний призыв российских депутатов запретить транзит польских фур через российскую территорию.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал об инициативе, которая касается запрета проезда польским фурам по территории России. По его словам, издержки Польши в случае такого запрета оцениваются в сумму около 8,5 млрд евро.

Позже парламентарии единогласно поддержали такую инициативу. Она стала вынужденным ответом России на отъем дипсобственности и беспримерную кампанию по разрушению памятников воинам-освободителям, развязанную властями Польши.

В пятницу, 26 мая, стало известно, что инициатива российский депутатов уже поступила в правительство РФ и находится на рассмотрении кабмина.