Аналитики выяснили, что мужчины становятся менее активными в соцсетях к 40 годам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты выяснили в ходе опроса населения, что мужчины начинают терять интерес к получению информации из соцсетей после 40 лет. При этом пика снижение активности достигает уже к 60 годам. Об этом рассказывает «Газета.Ru», ссылаясь на исследование одного из PR-агентств.

При этом у женщин к 60 годам тоже падает интерес к социальным сетям, но менее чем на треть, а у мужчин — в два раза.

В целом в 2023 году значительно увеличилась популярность у россиян мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте». Об этом узнали корреспонденты портала «360», побывав на Российском интернет форуме. Там отметили и то, что стремительно выросло потребление людьми видеоконтента.

Поскольку люди стали проводить больше времени с гаджетами, родителям стоит уделить больше внимания на увлечения своих детей. Главный санитарный врач США Вивек Мурти предупредил, что социальные сети опасны для психологического здоровья подростков.

Он предупредил, что стоит вводить ограничительные меры для детей, а также государственным деятелям необходимо обдумать меры урегулирования социальных сетей. Его слова привели на портале RT.