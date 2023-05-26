Корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь после выполнения задач на Черном море Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство обороны России в пятницу, 26 мая, проинформировало, что разведывательный корабль «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Черного моря.

«Экипаж СРК «Иван Хурс» Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что в Севастополе «Иван Хурс» пополнит материальные запасы, а затем вновь приступит к выполнению задач по предназначению.

В Минобороны напомнили, что с апреля экипаж корабля обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также мониторил надводную обстановку в юго-западной части Черного моря. Последнее делалось для того, чтобы обеспечить безопасность движения судов в рамках зерновой сделки.

Российское оборонное ведомство также подтвердило, что 24 мая в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор «Иван Хурс» успешно отбил атаку украинских морских беспилотников. Все три катера были уничтожены из 14,5-миллиметровых пулеметных установок.

Напомним, ранее источники в Минобороны сообщили, что 24 мая «Иван Хурс» уничтожил три атаковавших его морских беспилотника. При этом повреждений корабль не получил. По предварительным данным, аппараты были запущены с одного из гражданских судов, находящегося в так называемом коридоре зерновой сделки.

Судно морской разведки «Иван Хурс» было официально принято в состав ВМФ в 2018 году. Спецоборудование, установленное на корабле, позволяет обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот и определять точное местоположение их источника.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)