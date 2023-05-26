Экс-советник Кучмы Соскин: главком ВСУ Залужный не появляется на публике из-за проблем с контрнаступлением

По мнению экспертов, главком ВСУ Залужный не появляется на публике из-за проблем с контрнаступлением Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы, второго президента Украины, Олег Соскин считает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный исчез из информационного пространства из-за того, что у него есть разногласия с президентом страны Владимиром Зеленским по поводу контрнаступления.

«Есть проблема между Залужным и Зеленским. То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях», - заявил Соскин в соцсетях.

Эксперт также отметил, что властям Украины, а также западных стран не понравилось интервью Залужного, в котором он выразил восхищение таланту руководителя Генштаба РФ Валерия Герасимова. В то же время, по мнению Соскина, Залужного не отправят в отставку, так как он популярен среди жителей Украины.

Напомним, Залужный не появлялся в СМИ уже больше месяца. Особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом. Однако выступление было отменено по просьбе украинской стороны.

В свою очередь, источник в российских силовых структурах РФ сообщил о том, что генерал был ранен при ракетном ударе ВС РФ по командному пункту ВСУ в Херсонской области. Сообщалось, что Залужному провели трепанацию черепа, и он не сможет исполнять свои обязанности.

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