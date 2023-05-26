Рогов: Киев планирует устроить провокацию на ЗАЭС и обвинить в ней Россию Фото: соцсети

Украина планирует в скором времени устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней Россию с целью прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции, об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Так он прокомментировал утверждения ГУР Минобороны Украины о якобы подготовке Россией провокации на ЗАЭС.

«Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас - это все очевидно, в том числе, чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали (на станции)», - сообщил Рогов.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Гендиректор Рафаэль Гросси отметил, что эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на Запорожской АЭС сообщали, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта на Украине.

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