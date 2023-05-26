Захарова заявила, что страны Запада и Киев не интересуют голодающие Африки Фото: Иван МАКЕЕВ

Киев и страны Запада настаивают на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, ориентируясь только на получение максимальной выгоды, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Большая часть вывезенных с августа прошлого года украинских зерновых (а это свыше 30 миллионов тонн) направлена в сытые развитые страны, прежде всего в государства ЕС», - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что лишь 2,5% ушло в наиболее нуждающиеся страны Африки.

Дипломат уточнила, что российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле «буквально «сражаются» за то, чтобы включать в «черноморскую инициативу» в первую очередь сухогрузы, направляющиеся в Африку».

«Киев «при полной поддержке Вашингтона и его сателлитов не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке», - заявила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, 17 мая Мария Захарова подтвердила, что зерновая сделка будет возобновлена. Срок новых договорённостей согласован на два месяца, или 60 дней.

По словам Захаровой, все так называемые «перекосы» в исполнении договорённостей, которые возникли во время действия первой зерновой сделки, должны быть оперативно устранены.

Дипломат подчеркивала, что Россия не отступит от своих позиций относительно соблюдения условий зерновой сделки.

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