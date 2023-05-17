Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на 60 дней, фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила в среду, 17 мая 2023 года, что зерновая сделка будет возобновлена. Срок новых договорённостей согласован на два месяца, или 60 дней.

По словам Захаровой, все так называемые «перекосы» в исполнении договорённостей, которые возникли во время действия первой зерновой сделки, должны быть оперативно устранены.

Напомним, что официальная позиция России по зерновой сделке заключалась в том, что Запад и Киев не выполнили свою часть уговора, и до тех пор, пока они этого не сделают - сделка возобновлена не будет. Замглавы МИД Сергей Вершинин заявлял, что у остальных участников сделки был срок до 18 мая 2023 года. Если бы к этой дате обязательства не были исполнены - Россия полностью остановила бы участие в этом соглашении.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган первым публично и официально объявил о том, что зерновая сделка возобновляется с участием России.