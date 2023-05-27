Папа Римский Франциск: Мир на Украине возможен только при диалоге Москвы и Киева Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск в интервью телеканалу Telemundo назвал конфликт между Россией и Украиной «политической проблемой», а мир - возможным только при их контакте.

«Мир можно будет достигнуть тогда, когда смогут говорить друг с другом или через кого-то еще», - подчеркнул понтифик.

По словам Франциска, отказ Зеленского от посредничества Ватикана произошел потому, что «за ними стоят вся Европа и США».

Как писал сайт KP.RU, в марте Папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине замешаны «имперские интересы» разных стран. Понтифик также выразил мнение, что нынешний конфликт является мировым.

По его словам, сейчас в конфликте участвуют все крупные державы, он осудил производство и торговлю оружием. «Это в имперском духе - отодвигать на второй план нации», - сказал понтифик.

14 мая Зеленский заявил, что Киев не нуждается в чьем-либо посредничестве для урегулирования конфликта в стране.

«...Сам формат посредничества Украины с Путиным... Вопрос в том, что нам не нужны посредники... Мы должны разработать план действий по поводу мира справедливого, мира на Украине», - сказал он.

26 мая заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной не могут начаться при режиме Зеленского. Он подчеркнул, что пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны.

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