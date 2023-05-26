Медведев: переговоры с Украиной невозможны при режиме Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры с Украиной не могут начаться при режиме Зеленского. Такое заявление сделал журналистам заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе визита во Вьетнам.

— Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны, — заявил Медведев.

Также он подчеркнул, что рано или поздно сесть за стол переговоров придется, но только не с нынешней властью. Позиция России по поводу мирных переговоров неизменна.

Дмитрий Медведев, говоря о предлагаемых мирных инициативах урегулирования конфликта от других стран, сказал, что все их нужно сначала изучать, чтобы делать какие-либо выводы.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что «корейский сценарий» для Украины был бы наиболее предпочтительным, чем раздел страны по западным областям. Также он распознал в словах киевских лидеров про «корейский сценарий» попытку провести тест на общественное мнение по поводу раздела страны.

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