Медведев: переговоры с Украиной невозможны при режиме Зеленского
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Переговоры с Украиной не могут начаться при режиме Зеленского. Такое заявление сделал журналистам заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе визита во Вьетнам.
— Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны, — заявил Медведев.
Также он подчеркнул, что рано или поздно сесть за стол переговоров придется, но только не с нынешней властью. Позиция России по поводу мирных переговоров неизменна.
Дмитрий Медведев, говоря о предлагаемых мирных инициативах урегулирования конфликта от других стран, сказал, что все их нужно сначала изучать, чтобы делать какие-либо выводы.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что «корейский сценарий» для Украины был бы наиболее предпочтительным, чем раздел страны по западным областям. Также он распознал в словах киевских лидеров про «корейский сценарий» попытку провести тест на общественное мнение по поводу раздела страны.
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