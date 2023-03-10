Папа Римский заявил, что в украинском конфликте замешаны "имперские интересы" стран

Папа Римский видит в конфликте на Украине "имперские интересы" западных стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск в интервью, опубликованном в пятницу в газете La Repubblica, заявил, что в конфликте на Украине замешаны “имперские интересы” разных стран. Понтифик также выразил мнение, что нынешний конфликт является мировым. По его словам, сейчас в конфликте участвуют все крупные державы, он осудил производство и торговлю оружием. "Это в имперском духе - отодвигать на второй план нации", — отметил понтифик.

Отдельно понтифик напомнил, что сразу после начала спецоперации на Украине он лично пришел в посольство РФ и заявил о готовности поехать в Москву, если руководство РФ предоставит ему возможность для переговоров, однако глава МИД РФ Сергей Лавров назвал текущую ситуацию неподходящей. Понтифик также заявил, что всегда готов к переговорам с Россией, отметив, что считает президента России Владимира Путина "культурным человеком".

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что по мнению Папы Римского Франциска действия НАТО могли сыграть негативную роль в обострении украинского кризиса, и призывал Запад прекратить поставки вооружения ради мира на Украине. Также понтифик призывал Зеленского “прислушаться к голосу прагматизма” и пойти на переговоры с Москвой.