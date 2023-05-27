BBC: Борис Джонсон встретился с Трампом для обсуждения ситуации на Украине Фото: REUTERS

Экс-премьер Британии Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом и обсудил с ним положение дел на Украине, об этом сообщил вещательной корпорации BBC официальный представитель Джонсона.

Он уточнил, что бывшие лидеры встретились, чтобы «обсудить ситуацию на Украине и жизненно важное значение победы Украины» в конфликте с Россией.

Европейские СМИ сообщали, что ранее Джонсон выступал перед представителями Республиканской партии, призывая их не отказываться от оказания поддержки Украине.

Как писал сайт KP.RU, 10 мая экс-президент США Трамп заявил, что Вашингтон передал украинской армии слишком много оружия и боеприпасов, истощив собственные запасы.

По его словам, он не ждет победы в конфликте ни от одной из сторон, так как не мыслит «категориями победителей и проигравших».

Трамп напомнил, что в случае переизбрания на пост президента сможет урегулировать этот конфликт в течение суток.

В марте Трамп заявил, что «если (конфликт) не разрешится, я решу его сам – за 24 часа, с Путиным и Зеленским».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)