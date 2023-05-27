В Николаевской области прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Николаевской области Украины прогремели взрывы, ранее в регионе была объявлена воздушная тревога, об этом сообщили украинские СМИ.

«Сообщают о звуках взрывов в Николаевской области», - написало издание.

Как писал сайт KP.RU, 26 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской области, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. При этом уточнялось, что сигнал тревоги прозвучал в пятницу около 23 часов вечера.

21 мая в городе Днепропетровске вновь прогремели взрывы, об этом заявило украинское СМИ.

20 мая украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской и Житомирской областях Украины. В Киеве в этот же вечер прогремело более десяти взрывов, работала система ПВО.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.