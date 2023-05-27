Microsoft отключила Ozon от Word и Excel якобы из-за покупки лицензий «обходным путем» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Microsoft ограничил доступ к некоторым сервисам для сотрудников якобы из-за того, что компания могла использовать «обходные пути» в приобретении лицензии, об этом написала газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

«В основном вся проблема сейчас крутится вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация», - сообщил источник издания.

Собеседник уточнил, что все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты.

По данным газеты, в Ozon подтвердили возникновение проблем с доступом к некоторым сервисам Microsoft.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта 2023 года вслед за десятками западных компаний и брендов компания Microsoft заявила об остановке торговли с Россией.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно работаем в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, а потому останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о санкциях», - говорилось в официальном заявлении Microsoft.

Отмечалось, что Microsoft не имела права работать в Крыму, который находится под санкциями. Тем не менее компания создала рабочие схемы, позволяющие продавать программное обеспечение Крыму.

Бизнес - не про политику, он про зарабатывание денег. Россия - лакомый кусочек для всех. Компании сами придумывают, как обходить санкции.