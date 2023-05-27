Врач-гастроэнтеролог назвала самые вредные фрукты и овощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух назвала самые вредные фрукты и овощи.

Кажется, что среди них не может быть тех, которые оказывают вред, но это заблуждение. Многие могут вызывать аллергические реакции и негативно воздействовать на ЖКТ.

Самые полезные – это некрахмалистые овощи. К ним относятся все сорта капусты, огурцы, кабачки, шпинат, сельдерей, листовые салаты, петрушка и многое другое. Содержащиеся в них вещества позволяют поддерживать иммунитет и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Картофель, кукуруза, тыква не самые полезные, они содержат много углеводов и повышают сахар. Если стоит цель похудеть, то нужно исключить их из рациона.

К пасленовым - помидорам, перцу, баклажанам – нужно относиться с осторожностью. Как раз они содержат ядовитый соланина, который провоцирует пищевую аллергию и непереносимость.

Симптомами непереносимости могут стать боль в животе, диарея, зуд и покраснения.

Из ягод и фруктов стоит ограничивать употребление клубники, малины, бананов и цитрусовых. Они содержат большое количество гистамина. От него появляется зуд, слезотечение, боли в животе, пишет "Газета.Ru".

При покупке ягод многие стараются выбирать самые красивые, однако такой подход может быть неправильным — самые привлекательные ягоды могут оказаться обработанными антибиотиками, пишет РИАМО.

А вот бананы полезны для работы сердца. В них содержится калий и витамины группы B, которые полезны для сердечной мышцы, передает Москва 24.

Чтобы избежать диабета, нужно добавлять в рацион продукты, которые снижают уровень сахара в крови. Нужно употреблять больше продуктов с пищевыми волокнами. Они помогают снизить риск ожирения и сахарного диабета, передает "360".