Эндокринолог посоветовала обниматься не менее 20 секунд, чтобы снизить уровень стресса Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Эндокринолог Видновской больницы Анна Кузнецова назвала неожиданную пользу объятий. Не секрет, что тактильный контакт сближает людей, но он несет прямую пользу организму.

Объятья нужны для поддержания необходимого уровня гормонов и помогают бороться со стрессом.

- При объятиях вырабатывается окситоцин — гормон, который уменьшает отеки и помогает исцелить телесные повреждения, - говорит врач NEWS.ru.

Всего 20 секунд объятий улучшают выброс окситоцина и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Во время таких выбросов, уровень кортизола снижается, падает артериальное давление, нормализуется сердечный ритм. - Это простой, но самый необычный способ сохранить гормональное здоровье, - заключила эксперт.

А вот во время гормонального дисбаланса, в теле начинаются патологические изменения, так что лучше не допускать таких ситуаций.

Врач призвала включить в свой рацион витамины, минералы и регулярно делать массаж.