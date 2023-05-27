Глава СБУ Малюк подтвердил причастность спецслужбы к теракту на Крымском мосту Фото: Юлия МАРКИНА

Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность спецслужбы к теракту на Крымском мосту.

«Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, … с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу», - заявил Малюк в интервью украинскому журналисту.

Он подчеркнул, что определенные такие меры, соответственно, осуществлялись.

Как писал сайт KP.RU, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.

Ударная волна была такой силы, что обрушилось два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами.

В феврале 2023 года глава СК РФ Бастрыкин заявил, что теракт на Крымском мосту организован украинскими спецслужбами.

Он напомнил, что на данный момент установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них арестованы.