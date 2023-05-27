Генри Киссинджер: Стремление США сделать Украину членом НАТО привело к конфликту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стремление США сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к нынешнему конфликту, об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

Политик подчеркнул, что Россия на протяжении сотен лет обладала значительным влиянием на страны в своем регионе.

По его мнению, Россия постоянно занимала двойственную позицию по отношению к Европе, поскольку была заинтересована в развитии отношений с ней для собственного развития, но в то же время опасалась исходящей с Запада угрозы.

Экс-госсекретарь США предположил, что эта двойственность привела и к конфликту на Украине.

«Я считаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту», - отметил Киссинджер.

Как писал сайт KP.RU, 18 мая Киссинджер отметил, что противостояние США и Китая является наибольшей угрозой для мира на сегодняшний день, так как потенциально эти две страны имеют возможность уничтожить человечество.

Политик призвал президента США Джо Байдена к переговорам с китайским лидером и отметил, что обеим лидерам целесообразно использовать более осторожную риторику, чтобы разрядить напряженность вокруг Тайваня.

В марте Киссинджер заявил, что вторая Холодная война между Китаем и США будет намного опаснее, чем первая - между СССР и США.