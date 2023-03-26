Генри Киссинджер в ужасе от действий современных политиков: названа главная стратегическая ошибка США

99-летний патриарх американской политики, экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

99-летний патриарх американской политики, экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер в интервью испанскому изданию Mundo заявил, что вторая Холодная война между Китаем и США будет намного опаснее, чем первая - между СССР и США. «Ресурсы двух соперничающих стран сейчас равны, чего не было в прошлом», - отметил при этом Киссинджер. В эфире Радио «Комсомольская правда» эти высказывания прокомментировал профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

- Кирилл Евгеньевич, стоит ли вообще прислушиваться к Киссинджеру или он уже «отставной козы барабанщик»?

- Понятно, что он пенсионер, что он не принимает решений, но это человек, который стал архитектором отношений Китая и США. Он автор сделки между Никсоном и Мао Цзэдуном, которая состоялась и которая во многом предопределила сегодняшний расклад сил. Поэтому сейчас Киссинджер с ужасом смотрит на американское руководство, которое, позабыв главные принципы геополитики, забыв необходимость объемной картины мира, стремится все ресурсы тратить на достижение тактических целей. Эта проблема началась даже не с Байдена, а с Джорджа Буша-младшего. Соединенные Штаты, которые находились на пике к началу тысячелетия, Клинтон втянул в югославскую войну, крайне спорную. Это нанесло удар по американскому авторитету. Дальше это продолжил Буш. В итоге мы наблюдаем ту ситуацию, когда авторитет, запас прочности и все остальное было просто разменяно на третьестепенные цели и в ущерб стратегии.

Киссинджер лучше других понимает, что интересы Китая и США непримиримы. Если мы вспомним Герберта Уэллса, то Китаю в этом мире будущего отводилась роль морлоков, которые всё производят, а Соединенным Штатам роль элоев, которые всё потребляют, но при этом всем командуют и оставляют себе прибыль. Теперь понятно, что этот мир больше существовать не может, и конфронтация в любом случае запрограммирована, и она, к ужасу Киссинджера, не ведет к тому, что у одной из сторон будет абсолютное, очевидное и в силу этого исключающее какие-то эксцессы преимущество.

- Могут ли США теперь как-то развернуть ситуацию в свою сторону, разрушить союз Китая и России?

- Чтобы управлять кем-то, нужно быть умнее, чем тот, кем ты пытаешься управлять. И если Соединенные Штаты имели блестящих специалистов в 70-80-е годы ХХ века, то сейчас налицо чудовищная депрофессионализация, когда американский правящий класс, американский истеблишмент, который увлекся «цветными революциями», он в итоге сам поверил, что мир на самом деле настолько прост, насколько представлен у них в пропагандистском клише.

В этом плане получается, что понятно, что Соединенным Штатам хотелось бы нас поссорить, но для этого нужны совершенно другие специалисты, которые демонстрировали бы совершенно другой уровень понимания когнитивных тем, базовых ценностей, императивов и наших и Китая. То есть мы оказываемся сложнее.

- Скажите, а Соединенные Штаты Америки, хотя бы свой континент контролируют? Тут Гондурас накануне заявил: мы признаём только один Китай, никакого самостоятельного Тайваня нет и быть не может. Это что?

- Это признаки того, что появляется второй центр. Ведь на самом деле легко контролировать, когда тебе нет альтернативы. И совершенно другая ситуация, когда оформляется второй центр, а там немножко другая справедливость, а этот центр может защитить, а этот центр предлагает другие правила игры. Собственно говоря, с визитом Си Цзиньпина к Путину мы были свидетелями этих больших шагов к оформлению этого второго центра. Мы долго ждали, что он будет, возникнет. Слава богу, к этому сделан шаг, и ценностное оформление, экономическое оформление, политическое оформление, естественно, дальше будет развиваться и потихоньку в этом направлении двигаться. И для стран Латинской Америки в том числе это уже возможность альтернативной точки опоры. Поэтому степень контроля Соединенными Штатами окажется сейчас под очень серьезным вызовом, потому что ситуация изменилась.