Почти четверть автосервисов сталкивается с поддельными запчастями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году на рынке резко выросло количество поддельных автозапчастей и технических жидкостей. По отдельным группам доля подделок может доходить до 50%. Такие данные приведены сетью автосервисов Fit Service и аналитическим агентством Gruzdev Analyze.

Исследование показало, что 23% автосервисов сталкиваются с подделками. Чаще всего появляются вопросы к маслам, свечам зажигания, деталям двигателя, подвески и рулевой.

Обычно такие детали стоят дешевле, и владельцы пытаются сэкономить, но потом они ведут к более дорогостоящему ремонту.

В итоге с начала года количество обращений в сервисы из-за поломок, вызванных установкой поддельных деталей и масел, увеличилось на 7,5%, пишет газета «Известия».

Время ожидания запчастей для иномарок среднего и премиального сегмента выросло до полугода в России. В первую очередь, это коснулось электронных блоков, кузовов, двигателей в сборе, а также головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии, передает "360".

Ранее, автоэксперт рассказал, к чему может привести смешение разных масел в двигателе. Это провоцирует поломку радиатора и двигателя из-за того, что в полученной жидкости перестают правильно работать антикоррозийные присадки, сообщает ОТР.

А автоэксперт, начальник учебного центра безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Владимир Сажин рассказал, определить такой производственный брак, как расслоение резины в автошине. Визуально на это укажут трещины, неровности на покрышке сбоку. Либо проверить ее при балансировке, пишет ФАН.