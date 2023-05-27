Reuters: Байден заявил, что негативно относится к перемещению российского ЯО в Белоруссию Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что негативно относится к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии, об этом сообщил Reuters.

Как отметили в издании, реакция Байдена на сообщения о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии «чрезвычайно негативная».

Как писал сайт KP.RU, 26 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики.

«С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», - уточнил Путин.

Президент особо отметил, что тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, Путин заявил, что США делают это в течение десятилетий, размещая на территории стран НАТО в Европе свое тактическое ядерное оружие.