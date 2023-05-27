Американский журналист Хинкл назвал абсурдной позицию США о не имеющем ценности Артемовске Фото: REUTERS

Американский журналист Джексон Хинкл поставил под сомнение необходимость военной помощи Украине в свете высказываний представителя Белого дома о стратегической ценности Артемовска.

Хинкл отреагировал на заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби о том, что Артемовск якобы не представляет стратегического значения.

«Если каждый регион Украины, занятый Россией, «практически не имеет стратегической ценности», зачем мы посылаем Украине сотни миллиардов долларов на отвоевание этих территорий?», - задался вопросом журналист в своем Twitter.

Как писал сайт KP.RU, 1 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме считают, что Артемовск не имеет большого стратегического значения и его потеря Киевом не изменит общий ход конфликта в пользу России.

21 мая Минобороны России сообщило, что освобождение города Артемовска завершено в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг».

22 мая Хинкл заявил, что Бахмут пал, на очереди Часов Яр. Залужный находится в критическом состоянии. Весеннее наступление так и не началось.

Он отметил, что Украина потеряла ошеломляющее количество людей. По его словам, Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе.