Рогов: Киевский режим сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Киев сорвал ротацию представителей мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Изначально ротация должна была состояться 25 мая, затем по просьбе Киева была перенесена на 26-е и в итоге сорвана украинской стороной», - сообщил Рогов.

Он пояснил, что должны были прибыть три инспектора МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко.

«Режим Зеленского накануне приезда миссии отдал приказ подвергнуть массированному обстрелу из тяжелых видов вооружений город Васильевку, через которую пролегает привычный маршрут мониторинговой миссии», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Рогов заявил, что Украина планирует в скором времени устроить провокацию на Запорожской АЭС и обвинить в ней Россию с целью прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции.

Он отметил, что Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас, в том числе, чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали (на станции).

Ранее Рогов сообщил, что в Энергодаре удалось предотвратить теракт, который, по предварительным данным, готовили украинские террористы против одного из журналистов федерального СМИ.