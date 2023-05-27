Политолог Ливен: Атака украинской ДРГ на Белгородскую область стала тревожным сигналом для США Фото: кадр из видео

Рейд украинской ДРГ в Белгородской области должен стать тревожным сигналом для администрации президента Байдена из-за возможного вовлечения США в боевые действия, об этом заявил политолог Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft.

«Если предположить, что подход США не изменился, то рейд в Белгороде может свидетельствовать о том, в какой степени Киев считает себя вправе игнорировать мнение США, продолжая получать огромную помощь», — написал Ливен.

По мнению политолога, как это часто бывало в прошлом, помощь США вместо усиления их влияния делает Вашингтон зависимым от политики «клиента».

«Учитывая их решающую роль в вооружении Киева, США имеют право говорить, как должна быть использована их помощь, особенно если они рискуют быть непосредственно втянутыми в боевые действия», - подчеркнул автор.

Как писал сайт KP.RU, 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладковсообщил, что группа украинских диверсантов зашла на территорию Грайворонского округа.

23 мая Минобороны РФ заявило, что украинские власти, потерпев поражение в Артемовске, перешли к террористическим акциям в отношении мирного населения, указав на то, что подразделение украинских националистов вторглось на российскую территорию вечером в понедельник, 22 мая.

Указывалось, что украинские националистические формирования были заблокированы и разгромлены во время контртеррористической операции в Белгородской области, а их остатки отброшены из региона на территорию Украины.

Ведомство уточняло, что в ходе операции было уничтожено свыше 70 террористов, четыре боевые машины пехоты (БМП) и пять пикапов.