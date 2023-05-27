FAZ: Киев запросил у Берлина ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы Фото: REUTERS

Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы, об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники.

В публикации подчеркнули, что представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus.

Автор указывал, что не все верят, что Украина будет разумно использовать такое оружие, как Taurus. Немецкая крылатая ракета может пролететь 500 километров.

Как отмечалось, с украинской границы она способна добраться до Москвы. «Поэтому некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию конфликта», - сказано в статье.

Как писал сайт KP.RU, 11 мая Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Отмечалось, что Лондон получил от Киева обещание, что ВСУ не будут применять эти ракеты для атак на территорию России.

В сообщении указали, что благодаря Storm Shadow ВСУ существенно повысили свой ударный потенциал в преддверии анонсированного контрнаступления.

12 мая посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон передал ВСУ ракеты большой дальности Storm Shadow, для того, чтобы те могли наносить удары по городам и селам в России.