Бывший премьер Польши Качиньский заявил, что стране мешают развиваться другие страны во главе с ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин сдерживает развитие Польши, он же пытается уничтожить и "старый мир". Такого мнения придерживается основатель правящей в Польше партии "Право и справедливость", экс-премьер Ярослав Качиньский, пишет издание Do Rzeczy.

По оценке политика, развитию Польши мешают "различные зарубежные центры", во главе которых стоит ФРГ.

"Европейский леволиберальный мейнстрим мечтает не только уничтожить старый мир, включая нашу идентичность и коллективную память, но и создать нового человека и новое общество", — считает он.

Качиньский выступил с призывом противостоять таким тенденциям и развивать страну, беря в приоритет национальные интересы. Однако не всем по душе развивать страну в соответствии с ее интересами, добавил он.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что после разгрома ВСУ часть украинских территорий может перейти под контроль Польши. Военный считает, что Польша может заявить о своих правах на ранее принадлежавшую ей часть Украины.