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НовостиПолитика27 мая 2023 6:51

В США назвали новый крайний срок дефолта

Глава Минфина Йеллен новым крайним сроком дефолта США назвала 5 июня
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В США назвали новый крайний срок дефолта

В США назвали новый крайний срок дефолта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве финансов США изменили ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам. Его сдвинули на пять дней - с 1 по 5 июня. Об этом говорится в письме главы американского минфина Джанет Йеллен лидерам конгресса.

"Беря во внимание последние доступные данные, теперь мы ожидаем, что у казначейства будет недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня в случае, если конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга", - указано в письме.

Йеллен обратилась с призывом к конгрессу поскорее решить вопрос с потолком госдолга. На данный момент потолок госдолга США составляет 31,4 триллиона долларов.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что потенциальный американский дефолт будет иметь очень значительные негативные последствия для ВС США.