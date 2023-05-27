Рогов обвинил Запад в принуждении Зеленского к страшным преступлениям против России

Власти Запорожья обвинили Запад в принуждении Зеленского к преступлениям против России Фото: REUTERS

Страны Запада шантажируют президента Украины Владимир Зеленского, чтобы заставить его идти на страшные преступления против России, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Идет моделирование ситуации и принуждение шантажом Зеленского к преступлениям. Запад поставил его перед выбором: или он идет на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Как полагает Рогов, украинский лидер попытается сохранить власть любой ценой, поэтому может решиться на военную провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Напомним, ранее член администрации Запорожской области заявил, что Украина планирует в скором времени устроить провокацию на ЗАЭС и обвинить в ней Россию с целью прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции.

Как писал сайт KP.RU, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов признал, что Киев стоит за терактами против ряда медийных лиц в России.