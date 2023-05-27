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НовостиПолитика27 мая 2023 8:21

Посольство РФ в США заявило о праве Москвы и Минска обеспечивать свою безопасность в ядерной сфере

США десятилетиями хранили большой арсенал своего ядерного оружия в Европе, напомнили в диппредставительстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посольство РФ в США заявило о праве Москвы и Минска обеспечивать свою безопасность в ядерной сфере

Посольство РФ в США заявило о праве Москвы и Минска обеспечивать свою безопасность в ядерной сфере

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность в военно-ядерной сфере, заявило посольство РФ в Вашингтоне, отвечая на критику президента США Джо Байдена перемещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссию.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что это суверенное право России и Беларуси – обеспечивать свою безопасность средствами, которые мы считаем необходимыми, в условиях широкомасштабной гибридной войны, развязанной Вашингтоном против нас», – сказано в Telegram-канале диппредставительства.

Как отметили в российского посольстве, предпринимаемые Москвой и Минском меры полностью соответствуют их международно-правовым обязательствам, поскольку ТЯО не передается Белоруссии, и решение о его применении принимает Россия. В дипмисии напомнили, что США десятилетиями хранили большой арсенал своего ядерного оружия в Европе, а также вместе с союзниками по НАТО участвуют в соглашениях о совместном использовании ядерного оружия и разрабатывает сценарии его применения против РФ.

Напомним, ранее президент США заявил, что негативно относится к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии.

На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения российских ядерных боеприпасов в республику.

Как писал сайт KP.RU, 26 марта этого года президент России Владимир Путин заявил о договоренности между РФ и Белоруссией о размещении ТЯО на территории республики.