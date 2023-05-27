Балицкий допустил возможность контрнаступления ВСУ в Запорожской области в ближайшую неделю Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней, считает временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Вероятнее всего, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнется наступление, потому что обычно просто так не обстреливают территорию глубоких тылов», – заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам врио главы Запорожской области, украинские войска проводят «серьезную артподготовку».

Напомним, Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают тылы в Запорожской области поставленными Великобританией ракетами.

Как писал сайт KP.RU, ранее врио главы Запорожской области высказал мнение, что ВСУ упустили возможность для контрнаступления в регионе, поэтому у них нет шансов на успех. По его словам, в Запорожье есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление.