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НовостиПолитика27 мая 2023 9:23

Балицкий допустил возможность контрнаступления ВСУ в Запорожской области в ближайшую неделю

Украинские войска проводят серьезную артподготовку, отметил врио главы региона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Балицкий допустил возможность контрнаступления ВСУ в Запорожской области в ближайшую неделю

Балицкий допустил возможность контрнаступления ВСУ в Запорожской области в ближайшую неделю

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней, считает временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Вероятнее всего, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнется наступление, потому что обычно просто так не обстреливают территорию глубоких тылов», – заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам врио главы Запорожской области, украинские войска проводят «серьезную артподготовку».

Напомним, Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают тылы в Запорожской области поставленными Великобританией ракетами.

Как писал сайт KP.RU, ранее врио главы Запорожской области высказал мнение, что ВСУ упустили возможность для контрнаступления в регионе, поэтому у них нет шансов на успех. По его словам, в Запорожье есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление.