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НовостиПолитика27 мая 2023 7:23

ВСУ обстреливают Запорожскую область британскими ракетами

Врио главы Запорожья Балицкий заявил, что ВСУ обстреливают регион британскими ракетами
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ обстреливают Запорожскую область британскими ракетами

ВСУ обстреливают Запорожскую область британскими ракетами

Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы Украины обстреливают тылы в Запорожской области, применяя в том числе поставленные Великобританией ракеты, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Они обстреливают наши глубокие тылы, в том числе поставленными им британскими ракетами. Тратят ракеты не считаясь», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Балицкого, украинские войска «бьют куда попало», при этом иногда ракеты попадают в объекты критической инфраструктуры.

Напомним, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина планирует в скором времени устроить провокацию на Запорожской области АЭС и обвинить в ней Россию с целью прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции.

Накануне ВСУ нанесли удар по заводу «Азовсталь» в Мариуполе британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow.