ВСУ обстреливают Запорожскую область британскими ракетами Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы Украины обстреливают тылы в Запорожской области, применяя в том числе поставленные Великобританией ракеты, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Они обстреливают наши глубокие тылы, в том числе поставленными им британскими ракетами. Тратят ракеты не считаясь», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Балицкого, украинские войска «бьют куда попало», при этом иногда ракеты попадают в объекты критической инфраструктуры.

Напомним, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина планирует в скором времени устроить провокацию на Запорожской области АЭС и обвинить в ней Россию с целью прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции.

Накануне ВСУ нанесли удар по заводу «Азовсталь» в Мариуполе британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow.