Врио главы Запорожской области Балицкий считает, что ВСУ упустили шанс для контрнаступления в регионе

Врио главы Запорожской области считает, что ВСУ упустили шанс для контрнаступления в регионе Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины упустили возможность для контрнаступления в Запорожской области, у них нет шансов на успех, считает временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Готовность противника к контрнаступлению сейчас достаточно низкая. У нас есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление. Только сумасшедшим надо быть, чтобы пойти на такие достаточно мощные укрепления. С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс сделать это осенью», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению врио главы Запорожской области, в настоящее время эвакуировать жителей Энергодара необходимости нет. Вместе с тем Балицкий полагает, что ВСУ непременно начнут обстрелы Запорожской АЭС в случае начала ее полноценной работы, чтобы не дать подавать энергию в регион.

Напомним, ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что украинская армия обязательно попытается провести наступление в Запорожской области.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц писал, что главного направления удара у ВСУ нет, а есть план на каждое из направлений. Если где-то будет получаться продавливать, то в Киеве назовут это главным ударом, а остальные – отвлекающими, объяснял журналист.

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