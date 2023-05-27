Протоиерея Калинина освободили от должности за воспрепятствование переносу иконы "Троица" Рублева в храм Христа Спасителя Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, лена Патриаршего совета по культуре Леонида Калинина освободили от занимаемых должностей.

Как стало известно, Калинина не только освободили от должностей, но и запретили в священнослужении в связи с воспрепятствованием перенести икону "Святая Троица" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. Икону должны выставить в храме 4 июня для участия в торжественных богослужениях. Там она будет находиться на протяжении двух недель.

Икону Андрея Рублева "Святая Троица" отправят в храм Христа Спасителя в Москве. Там она будет находиться на протяжении двух недель.

Ранее о перемещении иконы 26 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что там группа экспертов примет решение по дальнейшей реставрации иконы.