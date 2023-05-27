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НовостиПолитика27 мая 2023 14:06

Путин учредил орден Гагарина

Орден учрежден в целях дальнейшего совершенствования наградной системы РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин подписал постановление об учреждении ордена Гагарина.

Президент России Владимир Путин подписал постановление об учреждении ордена Гагарина.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал постановление об учреждении ордена Гагарина.

Как говорится в документе, орден учрежден в целях дальнейшего совершенствования наградной системы РФ. Он будет присуждаться за заслуги в космонавтике, например, за успешное выполнение пилотируемого космического полета и реализацию программ по исследованию и использованию космического пространства.

Кроме того, орден будет вручаться за выдающиеся успехи в подготовке ученых, инженеров и других специалистов в космической сфере, достижения в разработке, производстве и испытании ракетно-космической техники, внедрении новых технологий. Реализация государственной политики в области космоса, в частности в интересах обороны и безопасности России, также будет поощряться этой наградой.

Орден представляет собой пятилучевую звезду в обрамлении серебряных штралов, покрытую синей эмалью с изображением звездного неба. В поле звезды помещен портрет первого космонавта Юрия Гагарина в гермошлеме. От нижнего правового луча звезды к ее верхнему лучу расположено символическое изображение взлетающей ракеты. На оборотной стороне награды размещена надпись «ЮРИЙ ГАГАРИН» и номер знака ордена.