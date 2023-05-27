Путин учредил орден Гагарина

Президент России Владимир Путин подписал постановление об учреждении ордена Гагарина. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал постановление об учреждении ордена Гагарина.

Как говорится в документе, орден учрежден в целях дальнейшего совершенствования наградной системы РФ. Он будет присуждаться за заслуги в космонавтике, например, за успешное выполнение пилотируемого космического полета и реализацию программ по исследованию и использованию космического пространства.

Кроме того, орден будет вручаться за выдающиеся успехи в подготовке ученых, инженеров и других специалистов в космической сфере, достижения в разработке, производстве и испытании ракетно-космической техники, внедрении новых технологий. Реализация государственной политики в области космоса, в частности в интересах обороны и безопасности России, также будет поощряться этой наградой.

Орден представляет собой пятилучевую звезду в обрамлении серебряных штралов, покрытую синей эмалью с изображением звездного неба. В поле звезды помещен портрет первого космонавта Юрия Гагарина в гермошлеме. От нижнего правового луча звезды к ее верхнему лучу расположено символическое изображение взлетающей ракеты. На оборотной стороне награды размещена надпись «ЮРИЙ ГАГАРИН» и номер знака ордена.