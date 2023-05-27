Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии достаточной поддержки идеи объединения с Румынией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инициатива объединения Молдавии с Румынией пользуется недостаточной поддержкой среди жителей республики для осуществления такого шага. В связи с этим власти Молдавии стремятся реализовать идею евроинтеграции. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

«Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в Евросоюз, и это то, к чему мы стремимся», - сказала Санду в интервью порталу Geopolitique.

По ее словам, порядка 1 миллиона жителей Молдавии также имеют и румынский паспорт, но в то же время многие опасаются возможного объединения двух государств.

Идея объединения Румынии и Молдавии обсуждается уже много лет. По молдавским законам, вопросы такого порядка решаются путем вынесения на республиканский референдум.

Ранее Санду уже заявляла о том, что объединение Молдавии с Румынией будет возможно только при условии поддержки этой идеи большинством населения.