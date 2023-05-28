Посол РФ Келин заявил, что Россия в рамках спецоперации еще не начала действовать серьезно Фото: Александр КОЦ

Россия в рамках спецоперации «еще не начала действовать серьезно» и готова к миру, об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC.

«Пока Россия «еще не начала действовать серьезно» в рамках спецоперации» - отметил Келин.

Дипломат напомнил, что Россия «в 16 раз» больше Украины и имеет «колоссальные» ресурсы.

Кроме того, Келин подчеркнул, что западные СМИ на протяжении долгих лет игнорировали обстрелы со стороны украинской армии территорий ДНР и ЛНР.

Как писал сайт KP.RU, Андрей Келин заявил, что продолжительность украинского конфликта будет зависеть от того, сколько еще усилий по его эскалации предпримут страны НАТО и особенно Великобританией.

Дипломат указал, что очередным шагом по обострению ситуации стала передача Украине крылатых ракет Storm Shadow, а также возможные поставки самолетов F-16.

Ранее посол Келин отметил, что Лондон передал ВСУ ракеты большой дальности Storm Shadow, для того, чтобы те могли наносить удары по городам и селам в России.