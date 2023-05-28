В Киеве прогремели взрывы
Фото: REUTERS
В Киеве в ночь на воскресенье были слышны звуки взрывов, об этом сообщил мэр Кличко.
«Взрывы в Киеве. Информация уточняется», - написал он соцсети.
При этом Кличко отметил, что в Киевской области работает система ПВО.
Как писал сайт KP.RU, ночью 25 мая несколько взрывов прозвучали в Киеве. В городе был объявлен режим воздушной опасности, местные власти оповестили население о возможности атаки беспилотников.
Городские власти, незадолго до прогремевших взрывов, сообщили о работе сил противовоздушной обороны в регионе.
9 мая сразу в нескольких районах Киева прозвучали сильные взрывы. Указывалось, что мощные взрывы были слышны в Оболонском и Голосеевском районах, очевидцы видели столбы дыма.
8 мая мэр Кличко заявил, что прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.
Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.