В Киеве прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Киеве в ночь на воскресенье были слышны звуки взрывов, об этом сообщил мэр Кличко.

«Взрывы в Киеве. Информация уточняется», - написал он соцсети.

При этом Кличко отметил, что в Киевской области работает система ПВО.

Как писал сайт KP.RU, ночью 25 мая несколько взрывов прозвучали в Киеве. В городе был объявлен режим воздушной опасности, местные власти оповестили население о возможности атаки беспилотников.

Городские власти, незадолго до прогремевших взрывов, сообщили о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

9 мая сразу в нескольких районах Киева прозвучали сильные взрывы. Указывалось, что мощные взрывы были слышны в Оболонском и Голосеевском районах, очевидцы видели столбы дыма.

8 мая мэр Кличко заявил, что прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.