Кличко сообщил о самой сильной атаке на Киев с начала спецоперации Фото: REUTERS

Прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Это самая массированная атака на наш город», – сказал политик в эфире телеканала «Киев».

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 7 мая, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали около 23:35. Позже сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Звуки взрывов также слышали в Черниговской областях.

Напомним, в Соломенском районе Киева после взрывов был поврежден резервуар с дизельным топливом. Кроме того, на одной из стоянок были повреждены 15 грузовых и пять легковых автомобилей, а также, вероятно, повреждена газовая труба высокого давления, вследствие чего возник пожар.