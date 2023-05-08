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НовостиПолитика8 мая 2023 10:56

Кличко сообщил о самой сильной атаке на Киев с начала спецоперации

Накануне в украинской столице объявлялась воздушная тревога
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кличко сообщил о самой сильной атаке на Киев с начала спецоперации

Кличко сообщил о самой сильной атаке на Киев с начала спецоперации

Фото: REUTERS

Прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Это самая массированная атака на наш город», – сказал политик в эфире телеканала «Киев».

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 7 мая, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали около 23:35. Позже сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Звуки взрывов также слышали в Черниговской областях.

Напомним, в Соломенском районе Киева после взрывов был поврежден резервуар с дизельным топливом. Кроме того, на одной из стоянок были повреждены 15 грузовых и пять легковых автомобилей, а также, вероятно, повреждена газовая труба высокого давления, вследствие чего возник пожар.