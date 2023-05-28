Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 мая 2023 1:13

Сенатор США Грэм заявил, что смерть россиян "самая удачная" трата американских денег

Ранее в Киеве прошли переговоры Грэма с Зеленским
Сергей ГАПЧУК
Сенатор США Грэм заявил, что смерть россиян самая удачная трата американских денег

Сенатор США Грэм заявил, что смерть россиян самая удачная трата американских денег

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с Зеленским заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США в рамках помощи Украине.

«Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», - заявил Грэм.

Как писал сайт KP.RU, в марте обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин обвинил американского сенатора Линдси Грэма в разжигании полноценного военного конфликта с Россией за его высказывания об инциденте с беспилотником MQ-9 Reaper.

Грэм заявлял, что США должны сбивать российские самолеты, если те перехватывают американские дроны.

4 марта в Белом Доме заявили, что слова сенатора Линдси Грэма о президенте РФ Владимире Путине – это не позиция правительства США.

Ранее Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня (намекая на президента России Владимира Путина)», окажет стране и миру большую услугу».

ООН на фоне высказываний сенатора Грэма о Путине призвала избегать подобной риторики.