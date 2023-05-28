Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ на Южнодонецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка войск пресекла попытку атаки ВСУ на Южнодонецком направлении, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки», - заявил Гордеев.

Офицер отметил, что мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии уничтожили два минометных расчета, расчет противотанкового гранатомета и живую силу.

«Огнем артиллерии также поражены опорные пункты в районах Новополья и Новоселки», - добавил Гордеев.

Как писал сайт KP.RU, российские разведчики 6-й армии ЗВО в ходе «набега» на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двух украинских военнослужащих.

Ранее российские военнослужащие из Южной группировки войск взяли в плен две группы военных ВСУ в Донбассе.

Кроме того, стало известно, что ночью в Киеве и Киевской области прогремела серия взрывов. Ранее там объявлялась воздушная тревога.