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НовостиПолитика28 мая 2023 3:55

19fortyfive: Киев использовал тему контрнаступления для получения от Запада больше оружия

Многократно анонсированное весеннее контрнаступление ВСУ так и не состоялось
Сергей ГАПЧУК
19fortyfive: Киев использовал тему контрнаступления для получения от Запада больше оружия

19fortyfive: Киев использовал тему контрнаступления для получения от Запада больше оружия

Фото: REUTERS

Киев использовал тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия, об этом заявил экс-офицер ВМС США, профессор Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive.

«…Украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», - говорится в статье.

Холмс отметил, что многократно анонсированное весеннее контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось.

«Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?», - задался вопросом профессор.

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен назвал главной целью украинских партнеров вернуть Киеву территории, отметив, что это будет сделано при помощи контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели.

2 мая Блинкен заявил, что ВСУ начнет контрнаступление в ближайшие недели.

Он отмечал, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. После чего добавил, «посмотрим, что при этом произойдет».