Что произошло в ночь на 28 мая

Сенатор США Грэм заявил, что смерть россиян самая удачная трата американских денег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с Зеленским заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США в рамках помощи Украине. Ранее сенатор Линдси Грэм заявлял, что США должны сбивать российские самолеты, если те перехватывают американские дроны.

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