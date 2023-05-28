Telegraph: ВСУ пытаются отчаянно восполнить свои ряды перед контрнаступлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание The Telegraph сообщило об отчаянной попытке украинских властей восполнить измотанный боями личный состав ВСУ.

“Готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя”, — написали авторы статьи.

Также в издании отметили, что украинская армия получила огромное количество оружия и техники от своих союзников, но испытывает острую нехватку бойцов, которые, по заявлениям властей, являются ключевым фактором в возможном контрнаступлении.

Авторы статьи пишут, что украинские вербовщики не справляются с планом набора, поэтому вынуждены прибегать к более жестоким способам поиска людей для мобилизации. При этом, со слов одного из бойцов ВСУ, Киев совершил ошибку, убедив людей в преимуществе украинской армии в конфликте.

“Я не хочу, чтобы люди думали, что все просто и конфликт уже окончен”, — приводит издание слова бойца ВСУ.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала. Ранее военкор “Комсомольской правды” Александ Коц рассказывал про показавший высокую эффективность план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.