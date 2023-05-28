Reuters: КНДР построила огромную стену на границах с Россией и Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея за время пандемии коронавирусной инфекции возвела несколько сотен километров заборов на своих границах с Россией и Китаем. Об этом пишет Reuters, проанализировавшие снимки со спутников.

Как передает издание, Северная Корея начала процесс по закрытию своих границ с Китаем и Россией с началом пандемии в 2020 году. Предположительно, таким образом власти страны намеревались отрезать маршруты, которыми пользуются контрабандисты, а также перебежчики.

Согласно официальным данным, в 2022 году в Южную Корею добрались только 67 перебежчиков из Северной Кореи, тогда как в 2019 году - 1047.

Правительство КНДР, а также государственные СМИ мало говорили о строительстве заграждений на границе, но Ким Чен Ын произносил речь, которая была посвящена победа страны над коронавирусом в 2022 году, приказывая чиновникам усилить контроль над блокировкой приграничных районов.

Журналисты Reuters отмечают, что границы Северной Кореи якобы теперь могут быть заблокированы надолго.