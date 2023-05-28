«Вкусно – и точка» проверяет информацию об утечке данных с сайта для соискателей работы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности и сети «Вкусно – и точка» запустила проверку данных об утечке информации с сайта для соискателей «Работа – и точка».

Согласно предварительным данным, речь может идти об информации 300 тысяч человек, которые когда-либо заполняли анкеты для того, чтобы трудоустроиться в сеть этих ресторанов.

Напомним, ранее во «Вкусно - и точка» объявили о запуске доставки еды в Москве и Санкт-Петербурге, уточнив, что начиная с 7 декабря 2023 года заказы из ресторанов быстрого питания будут привозить курьеры «Яндекс Еды», а также «Delivery Club».

Кроме того, как писал сайт KP.RU, сообщалось об увеличении зоны «покрытия» в регионах страны. Как отмечалось, всего возможность заказать данную доставку из ресторана «Вкусно – и точка» появится в 47 российских городах.