Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях
Фото: REUTERS
Воздушная тревога объявлена в воскресенье вечером в двух регионах на севере Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
Уточнялось, что предупреждение действует в Сумской и Черниговской областях.
Как писал сайт KP.RU, ночью 28 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
По данным сервиса, сигнал тревоги в регионах прозвучал после полуночи.
Рано утром 27 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.
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