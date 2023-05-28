Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в воскресенье вечером в двух регионах на севере Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Уточнялось, что предупреждение действует в Сумской и Черниговской областях.

Как писал сайт KP.RU, ночью 28 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

По данным сервиса, сигнал тревоги в регионах прозвучал после полуночи.

Рано утром 27 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

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